На Донбасі бойовики п'ять разів обстріляли позиції ЗСУ

Жоден військовослужбовець Об'єднаних сил не постраждав

На Донбассе в течение текущих суток, в период с 00:00 до 18:00, боевики пять раз обстреляли позиции украинских войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что боевики один раз применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

В частности, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники обстреляли позиции украинских военных вблизи поселка Новоалександровка из стрелкового оружия. Позиции ВСУ вблизи Хутора Свободный были обстреляны российско-оккупационными войсками из минометов калибра 82 мм.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции украинских защитников в районе города Авдеевка и с автоматических гранатометов вблизи поселка Богдановка. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг обстрелял позиции наших войск в районе поселка Гнутово.

В результате обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Напомним, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе минувшие сутки, 28 января, обошлись без потерь среди украинских военных.