На Донбасі бойовики ховають танки і артилерію серед цивільних об'єктів
Збройні формування Російської Федерації на Донбасі продовжують розміщувати заборонену важке озброєння уздовж лінії розмежування. Також на окуповану територію з Росії продовжують надходити бойова техніка після ремонту на російських підприємствах оборонно-промислового комплексу.
"Російсько-окупаційні війська на окремих напрямках уздовж лінії зіткнення з порушенням домовленостей щодо відведення важкого озброєння продовжують утримувати 120 мм міномети, 122 мм самохідні артилерійські установки і танки, для чого використовують цивільні промислові об'єкти і будівлі сільськогосподарського призначення", - повідомили в Міноборони.
Також противник посилює систему спостереження на передових позиціях. Для цього використовують переносні малогабаритні радіолокаційні станції наземної розвідки російського виробництва. Отримана інформація передається для зазначення мети снайперським і артилерійським розрахунками.
Нагадаємо, днями одразу троє українських військових підірвалися на невідомий вибуховий пристрій на Донбасі. Всі вони загинули.
Також повідомлялося, що в ОБСЄ назвали чотири основні гарячі точки на Донбасі, де в 2020 році було зафіксовано понад 76% порушень припинення вогню.