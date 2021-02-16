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На Донбасі бойовики ховають танки і артилерію серед цивільних об'єктів

Новость на русском → Донбас, Вівторок 16 лютого 2021 14:22
На Донбасі бойовики ховають танки і артилерію серед цивільних об'єктів Фото: танки бойовиків (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Ігор Литвиненко

Збройні формування Російської Федерації на Донбасі продовжують розміщувати заборонену важке озброєння уздовж лінії розмежування. Також на окуповану територію з Росії продовжують надходити бойова техніка після ремонту на російських підприємствах оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Російсько-окупаційні війська на окремих напрямках уздовж лінії зіткнення з порушенням домовленостей щодо відведення важкого озброєння продовжують утримувати 120 мм міномети, 122 мм самохідні артилерійські установки і танки, для чого використовують цивільні промислові об'єкти і будівлі сільськогосподарського призначення", - повідомили в Міноборони.

Також противник посилює систему спостереження на передових позиціях. Для цього використовують переносні малогабаритні радіолокаційні станції наземної розвідки російського виробництва. Отримана інформація передається для зазначення мети снайперським і артилерійським розрахунками.

Нагадаємо, днями одразу троє українських військових підірвалися на невідомий вибуховий пристрій на Донбасі. Всі вони загинули.

Також повідомлялося, що в ОБСЄ назвали чотири основні гарячі точки на Донбасі, де в 2020 році було зафіксовано понад 76% порушень припинення вогню.

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