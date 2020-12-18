На Донбасі бойовики продовжують розміщувати військову техніку в "зоні безпеки"

Українська сторона СЦКК зафіксувала чергові ознаки військової присутності в "зоні безпеки" з боку бойовиків. Такі дії противника несуть загрозу мирному населенню.

Про це повідомляє штаб операції Об'єднаних сил в Facebook.

Так, 8 грудня безпілотник ОБСЄ зафіксував 3 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) на полігоні поблизу Тернове, а 13 грудня патрулі ОБСЄ зафіксували розміщення 21 "Град" поблизу Хрустального. Все озброєння розміщено з порушеннями лінії відводу.

Також 11 грудня біля Вербової Балки міжнародні спостерігачі виявили радіолокаційну станцію "Дунай". Вона призначена для ідентифікації та супроводу повітряних об'єктів з радіусом дії 160 км. Таку систему фіксували біля цього населеного пункту ще в лютому 2020 року.

Крім цього у зоні ризику виявилася Донецька фільтрована станція, яка забезпечує водопостачанням населені пункти як на підконтрольній території Україні - Красногорівка, Мар'їнка, так і на окупованій - Донецьк, Ясинувата. Так, 29 листопада поблизу фільтрувальної станції зафіксували 320-метрову траншею, де облаштували вогневі позиції в бік Збройних сил України та мінометний окоп.

"Таким чином, представники збройних формувань РФ продовжують нехтувати своїми зобов'язаннями і грубо порушувати досягнуті домовленості щодо дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню, попри безпеку людей, які сьогодні проживають на тимчасово окупованій і на підконтрольній уряду території України", - повідомили в СЦКК

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі бойовики вісім разів порушували режим припинення вогню, в результаті снайперського обстрілу поранення отримав один український військовий.

Також РБК-Україна писало, що вчора бойовики передали Україні тіло загиблого бійця Збройних сил, який перейшов на бік противника.