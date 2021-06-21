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Бойовики обмежують діяльність місії ОБСЄ на Донбасі

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Москва, Понеділок 21 червня 2021 15:09
Бойовики обмежують діяльність місії ОБСЄ на Донбасі Фото: Хельга Шмід, генсек ОБСЄ (flickr.com/europeanunionkosovo)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Діяльність місії ОБСЄ на Донбасі обмежують проросійські бойовики. Співробітникам організації не дають доступу до об'єктів на "землі".

Про це в ході прес-конференції за підсумками зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявила генсек ОБСЄ Хельга Шмід.

"Є проблема. На їх діяльність (місії ОБСЄ - ред.) накладені серйозні обмеження, особливо на непідконтрольних уряду України територіях. Вони не можуть виконувати свою роботу", - сказала вона, додавши, що спостережним місіям організації не дають доступу на"землі".

Генсек назвала "дивним" той факт, що спостережні місії ОБСЄ вдалося сформувати. "Це справжня багатостороння і міжнародна місія, в якій працюють представники 44 країн", - додала вона.

Шмід також підкреслила важливість відновлення роботи контрольних пропусків в'їзду-виїзду (КПВВ). "Важливо знову відкрити пункти перетину кордонів і КПП, тому що практично 96% переходів закриті, а це дуже сильно б'є по можливостях людей, які там живуть. Особливо по літнім людям. Це серйозна перешкода на шляху до повернення до нормального життя", - зазначила генсек ОБСЄ.

Вона пообіцяла зробити все можливе для врегулювання конфлікту на сході України. Однак, за її словами, для цього потрібно щоб всі сторони, які підписали мінські угоди, перепідтвердити свої зобов'язання і "з новою силою взялися за їх виконання".

"Також важливо підтвердити свою відданість спільним рамковим домовленостям, особливо тим що були досягнуті в Парижі в 2019 році", - додала генсек ОБСЄ.

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