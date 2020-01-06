ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі бойовики обстріляли сили ООС з гранатометів та кулеметів

Новини » Надзвичайні події     06.01.2020 - 13:56
На Донбасі бойовики обстріляли сили ООС з гранатометів та кулеметів
Ілюстративне фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Обстріл відбувся близько 11:35

Бойовики на Донбасі обстріляли українських військових у понеділок, 6 січня, з гранатометів АГС та кулеметів крупного калібру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони.

Вказано, що сили ООС не відкривали вогонь у відповідь.

"Від початку поточної доби, станом на 12:00 дня зафіксовано одну ворожу провокацію, яку противник здійснив вже сьогодні на підступах до с. Кримське. Так, близько 11:35 з напрямку н.п. Сентянівка окупанти відкрили прицільний вогонь з гранатометів АГС та кулеметів крупного калібру. Наші захисники вогонь у відповідь не відкривали", - зазначається у повідомленні Міноборони.

Сказано також, що бойових втрат у лавах Збройних сил України від початку поточної доби немає.

Нагадаємо, 5 січня збройні формування Російської Федерації 4 рази порушили режим припинення вогню. Так, за минулу добу на Донбасі загинули двоє українських військових, один отримав поранення.

Як писало РБК-Україна раніше, 4 січня у зоні проведення ООС на Донбасі двоє українських військовослужбовців підірвалися на вибухівці і були доставлені до медичного закладу.

Крім того, під час святкування Нового року бойовики на Донбасі спалили житловий будинок в населеному пункті Вікторівка.

Меркель і Путін обговорять конфлікт на Донбасі в ході зустрічі На Донбасі загинули двоє українських військових, один дістав поранення
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся