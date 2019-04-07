ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ з мінометів

Новини » Надзвичайні події    07.04.2019 - 13:13
На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ з мінометів
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики з початку доби три рази обстріляли позиції Збройних сил України

Бойовики на Донбасі з початку поточної доби, 7 квітня, три рази обстріляли позиції Збройних сил України, ворог застосовував міномети різних калібрів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони.

Повідомляється, що після опівночі бойові дії тривали протягом майже двох годин в районі населеного пункту Широкіно. Зокрема, окупанти вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

З 06:45 противник здійснив мінометний обстріл захисників Катеринівки. Тут зафіксовано близько 10 розривів від ворожих мін 120-го і 82-го калібрів.

З 09:00 до 10:00 противник вів обстріл захисників Гнутово. Там окупанти випустили 6 мін калібру 82 мм, і вели вогонь з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У Міноборони повідомили, що втрат в результаті ворожих обстрілів серед захисників України немає.

На Донбасі бойовики обстріляли позиції ЗСУ з мінометів

Нагадаємо, в Луганській області в Попаснянському районі российско-окупаційні війська здійснили обстріл мирного селища на лінії розмежування.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу на Донбасі загинули двоє українських військових. Російсько-окупаційні війська 14 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, при цьому сім разів застосували заборонену мінськими домовленостями озброєння, бойовиками було витрачено 59 мінометних мін калібру 120 і 82 мм

На Донбасі загинули двоє українських військових Бойовики обстріляли позиції ЗСУ під Водяним і Лебединським з мінометів
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Теми: Новини ООС
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся