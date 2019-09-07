На Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС з гранатометів

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

З початку доби ворог дев'ять раз обстріляв позиції українських військових

На Донбасі протягом поточної доби збройні формування РФ і її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із забороненого мінськими угодами зброї, передає прес-центр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив чотири обстрілу позицій об'єднаних сил поблизу Лебединського, Старогнатовки, Талаковки, Новотроїцька. Ворог застосував автоматичні гранатомети і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив п'ять обстрілу позицій об'єднаних сил в районі Новгородського, Південного, Майорска, Новотошковского. Тут ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Нагадаємо, на Донбасі, в районі проведення операції Об'єднаних сил за минулу добу, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики обстрілювали позиції українських підрозділів з заборонених мінськими угодами калібрів мінометів. Крім того, застосовувалися гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.