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На Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС з гранатометів

Новини » Суспільство    07.09.2019 - 20:09
На Донбасі бойовики обстріляли позиції ООС з гранатометів
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

З початку доби ворог дев'ять раз обстріляв позиції українських військових

На Донбасі протягом поточної доби збройні формування РФ і її найманці дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції підрозділів об'єднаних сил із забороненого мінськими угодами зброї, передає прес-центр штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив чотири обстрілу позицій об'єднаних сил поблизу Лебединського, Старогнатовки, Талаковки, Новотроїцька. Ворог застосував автоматичні гранатомети і стрілецьку зброю.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник здійснив п'ять обстрілу позицій об'єднаних сил в районі Новгородського, Південного, Майорска, Новотошковского. Тут ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Нагадаємо, на Донбасі, в районі проведення операції Об'єднаних сил за минулу добу, 6 вересня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню. Бойовики обстрілювали позиції українських підрозділів з заборонених мінськими угодами калібрів мінометів. Крім того, застосовувалися гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

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Теми: Новини ООС
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