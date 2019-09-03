На Донбасі бойовики знову порушили режим припинення вогню

На Донбасі з початку доби 3 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) незаконні формування Російської Федерації і її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню, один військовий отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з забороненого мінського угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник здійснив два обстрілу позицій Об'єднаних сил неподалік Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" противник також здійснив два обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Троїцького, а також неподалік Кримського.

"В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на Донбасі бойовики активізували обстріл позицій Об'єднаних сил за рахунок прибулих на передові позиції додаткових диверсійних і снайперських груп.

Крім того, за минулу добу, 2 вересня бойовики 15 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу загинув український військовий, ще один отримав поранення.