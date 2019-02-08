На Донбасі бойовики глушили сигнал безпілотника ОБСЄ

Бойовики продовжують перешкоджати роботі міжнародних спостерігачів

Боевики на Донбассе продолжают глушить беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Украинская сторона СЦКК сообщила, что вооруженные формирования РФ и их наемники на Донбассе продолжают препятствовать работе международных наблюдателей.

По данным отчета СММ ОБСЕ от 7 февраля, 5 февраля при осуществлении контрольного полета над временно неподконтрольными власти Украины районами Луганской области беспилотник дальнего радиуса действия Миссии временно терял сигнал GPS. Нарушения в работе произошло, по всей видимости, из-за глушения со стороны оккупантов.

Напомним, в районе Золотого Луганской области патруль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ попал под обстрел. Пятеро сотрудников миссии ОБСЕ на двух бронированных автомобилях находились вблизи блокпоста Вооруженных сил Украины примерно в 300 метрах к северу от участка разведения сил и средств в районе Золотого. В промежуток между 10:25 и 10:30 они услышали пять взрывов на расстоянии около 2-3 км. В 10:30, когда наблюдатели сели в автомобили, они услышали еще три взрыва в непосредственной близости - около 70-100 метров. Взрывы сопровождались пламенем, дымом с разлетом сажи и снега.

До этого боевики на Донбассе пригрозили сбивать беспилотники ОБСЕ.