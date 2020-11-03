ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На Донбасі бойовики двічі порушили режим "тиші"

Автор: Артур Родивилов

На Донбасі 2 листопада на ділянках відповідальності українських підрозділів зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об'єднаних сил немає.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

В районі населеного пункту Шуми противник застосував підствольний гранатомет і стрілецьку зброю, а неподалік Старогнатівки – підствольний гранатомет.

З початку поточної доби, 3 листопада, на всіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, за минулу добу, 1 листопада, бойовики двічі обстріляли українські позиції на Донбасі.

Крім того, 1 листопада бойовики порушили домовленості Тристоронньої контактної групи про перемир'я на Донбасі. Окупаційні сили на Приазов'ї запустили через лінію розмежування безпілотник.

Як заявляв глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, процес вирішення конфлікту на Донбасі гальмується Російською Федерацією.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Донбас