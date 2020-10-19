На Донбасі бойовики двічі порушили режим "тиші" поблизу Авдіївки

На Донбасі 18 жовтня збройні формування Російської Федерації двічі порушили домовленості, які вступили в дію 27 липня 2020. Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Обидва факти зафіксовані в районі Авдіївки, де в обідній час супротивник вів вогонь з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї, а ввечері застосував автоматичний станковий гранатомет.

Українські військові вогонь у відповідь на провокації окупантів не відкривали. З початку поточної доби, 19 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 17 жовтня окупаційні війська порушували перемир'я поблизу Водяного, Авдіївки та Шумів. Найманці застосовували гранатомети різних систем.

В районах населених пунктів Харчовик і Широкине були зафіксовані прольоти двох безпілотників бойовиків типу "Квадрокоптер". БПЛА противника були придушені засобами радіоелектронної боротьби ЗСУ.

Днем раніше проросійські бойовики тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед українських військових не було.