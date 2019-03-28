На Донбасі бойовики чотири рази обстріляли позиції ООС

На Донбасі з початку поточної доби, 28 березня, противник чотири рази обстріляв позиції українських військ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Повідомляється, що в смузі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" бойовики здійснили три обстріли поблизу міста Авдіївка та Лебединське.

У смузі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" окупанти обстріляли наших захисників з мінометів калібру 82 мм в районі населеного пункту Кримське.

Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає. Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, на Донбасі, в районі операції Об'єднаних сил за минулу добу, 27 березня, бойовики обстріляли українські позиції 13 разів, втрат серед наших військ немає. Бойовики застосували при цьому 10 разів заборонену мінськими домовленостями озброєння. Бойовики для обстрілу витратили 117 артилерійських боєприпасів калібрів 122, 120 і 82 мм.

Раніше в ООС повідомили, що останнім часом на Донбасі проросійські бойовики збільшили інтенсивність обстрілів.