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Обстріли мінометами та кулеметами: бойовики за добу чотири рази порушили "тишу" на Донбасі

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Донбас, Середа 30 червня 2021 09:40
Обстріли мінометами та кулеметами: бойовики за добу чотири рази порушили "тишу" на Донбасі Фото: бойовики обстрілюють українські позиції (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Анастасія Рокитна

За добу, 29 червня, на Донбасі зафіксували чотири порушення режиму припинення вогню з боку сепаратистів. Біля Невельського і Красногорівки противник застосовував міномети 120-го калібру.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Неподалік Луганського ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Також на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника Орлан-10 з перетином лінії розмежування. БПЛА був знешкоджений засобами РЕБ.

На обстріли противника українські військові відкривали у відповідь вогонь.

З початку поточної доби зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Неподалік Золотого-4 противник застосував ручні протитанкові гранатомети. Поблизу Новоселівки ворог відкрив вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. Недалеко від Новгородського сепаратисти здійснили обстріл українських позицій з мінометів 82-го калібру.

Бойових втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, бойовики не пропускали ОБСЄ на Донбасі та глушили безпілотники.

Раніше повідомлялося, що на Донбасі поранили українського воїна.

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