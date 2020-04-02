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На Донбасі бойовики чотири рази порушували режим "тиші"

Новини » Надзвичайні події     02.04.2020 - 14:44
На Донбасі бойовики чотири рази порушували режим "тиші"
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат у лавах українських військ немає

Сьогодні від початку доби бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли українські позиції. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, перший обстріл бойовики здійснили зранку по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил біля населеного пункту Піски, випустивши три міни 82 калібру, а другий обстріл ворог вів по захисниках Павлополя де застосував 6 мін 120 калібру.

Крім того, зранку противник двічі обстріляв позиції українських військ на підступах до Авдіївки. Так, з боку Спартака ворог випустив 4 міни калібру 82 мм, вів вогонь зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. Також ворожий станковий протитанковий гранатомет лунав з боку окупованого Каштанового.

Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для придушення активності противника. Як зазначається, серед українських військових втрат немає.

Нагадаємо, на Донбасі 1 квітня збройні формування Російської Федерації 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил.

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