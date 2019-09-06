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На Донбасі бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню

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Про поранених або загиблих не повідомляється

На Донбасі з початку доби 6 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) незаконні формування Російської Федерації і її найманці шість разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінського угодами калібрів озброєння. Крім того, застосовував ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

Всі обстріл було зосереджено в районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід". Бойовики обстрілювали позиції Об'єднаних сил поблизу Павлополя, в районі Водяного, поблизу Лебединського, неподалік Гранітного, поблизу Красногорівки.

Про поранених або загиблих не повідомляється.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за минулу добу 5 вересня противник 21 раз порушив режим припинення вогню. В результаті обстрілу один український військовий загинув, ще один військовослужбовець Об'єднаних сил був поранений.

Крім того, в Донецькій області в районі операції Об'єднаних сил прикордонники виявили арсенал боєприпасів, що потенційно загрожує безпеці цивільного населення Донбасу.

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