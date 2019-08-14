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На Донбасі бойовики 6 разів порушили перемир'я

Новини » Надзвичайні події    14.08.2019 - 21:30
На Донбасі бойовики 6 разів порушили перемир'я
Ілюстративне фото (ООС)

Жодний український військовий унаслідок обстрілів не постраждав

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі від початку доби 14 серпня збройні формування Російської Федерації та проросійські бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook операції Об'єднаних сил.

Зазначається, що обстріли позицій велися з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики здійснили п'ять обстріли: поблизу Пісків з напрямку Веселого, поблизу Лебединського з напрямку Ужівки, тричі в районі Гнутового з напрямку Пікузи.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" українські позиції обстріляли поблизу Південного з напрямку шахти ім Гагаріна.

Унаслідок ворожих обстрілів жодний військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не постраждав.

Надаємо, протягом минулої доби, 13 серпня, на Донбасі збройні формування РФ та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. Жодний український військовий унаслідок обстрілів не постраждав. Обстріли позицій велися з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Як повідомляє РБК-Україна, Генеральна прокуратура України (ГПУ) встановила групу вербувальників дітей в незаконні військові формування на Донбасі.

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