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На Донбасі бойовики 30 хвилин обстрілювали позиції ООС з гранатометів

Новини » Надзвичайні події     17.02.2020 - 13:22
На Донбасі бойовики 30 хвилин обстрілювали позиції ООС з гранатометів
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військових немає

Від початку поточної доби, 17 лютого, збройні формування Російської Федерації один раз порушували режим припинення на Донбасі. Про це повідомили на брифінгу в прес-службі Міністерства оборони.

Повідомляється, що бойовики обстрілювали позиції українських військових поблизу населеного пункту Гнутове на Донецькому напрямку.

"Протягом 30 хвилин окупаційні війська обстрілювали наші позиції поблизу Гнутове, при цьому використовуючи станковий протитанковий гранатомет і великокаліберні кулемети", - повідомили в Міноборони.

Наголошується, що в результаті обстрілу бойовиків бойових втрат серед українських військових немає.

Нагадаємо, 16 лютого бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Бойовики застосували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети й іншу стрілецьку зброю. Втрат серед українських військових не було.

Раніше РБК-Україна писало, що 12 лютого під час Тристоронньої зустрічі контактної групи в Мінську боку практично погодили ділянка розведення в районі населеного пункту Гнутове.

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