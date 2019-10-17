На Донбасі бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню

У районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі з початку поточної доби, 17 жовтня, збройні формування Російської Федерації і її найманці 14 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС.

Як повідомляється, противник обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи "Схід" противник шість раз обстріляв позиції Об'єднаних сил, а саме поблизу Павлополя, у Талаковки, неподалік Авдіївки та поблизу Водяного.

Також в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ" скоїв вісім обстрілів по українських позиціях: неподалік Золотого, поблизу Новозвановки, неподалік Луганського і у Новолуганского.

"протягом поточної доби в результаті обстрілу втрат серед особового складу Об'єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу на Донеччині загинув один український військовий, ще один отримав поранення.

До цього у Міністерстві оборони України вже заявляли про посилення обстрілу в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Зокрема, збройні формування випустили по українських позиціях в районі Водяного, Лебединського, Погоди та Авдіївки 36 хв калібрів 120 і 82 мм.