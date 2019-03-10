На Донбасі бойовик "ЛНР" здався українським військовим

У уродженця Миколаєва вилучили автомат, "документи ЛНР" та російські гроші

Военные Вооруженных сил Украины в субботу, 9 марта, задержали боевика так называемой "Луганской народной республики", который заявил о желании перейти на сторону Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

"Сегодня, 9 марта, военнослужащие одного из подразделений бригады Объединенных сил, которая выполняет боевые задачи на Северодонецком направлении, заметили мужчину, который двигался вдоль лесополосы в направлении нашей позиции. Подпустив его ближе и дав возможность спуститься в траншею, наши защитники задержали неизвестного", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у задержанного обнаружили автомат Калашникова АК-74, военный билет "ЛНH", выданный в городе Алчевске, денежные знаки банка России, отпускной билет, справку о лечении в медицинской роте воинской части Л 74347 и другие документы.

"Задержанный оказался гражданином Украины Я., 1976 года рождения, уроженцем г. Николаева, о чем свидетельствует выданный в 1992 году в г. Стаханов паспорт гражданина Украины. Место регистрации предателя Украины - город Стаханов Луганской области", - сообщили в штабе.

Сейчас с боевиком проводятся следственные действия с целью выяснения его причастности к военным преступлениям вооруженных формирований Российской Федерации и подробностей участия в боевых действиях против украинской армии.

Напомним, контрольные пункты въезду-выезда (КПВВ) на Донбассе в пятницу, 8 марта, пересекли 19,5 тыс. человек.