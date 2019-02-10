На Донбасі на блокпосту бойовиків помер цивільний

Літній чоловік знаходився у черзі для переходу на підконтрольну Україні територію

На блокпосте боевиков "ДНР" в селе Кременец, которое временно оккупированно российско-террористическими вооруженными формированиями, во время ожидания перехода умер пожилой мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-центра Операции объединенных сил (ООС).

Сообщается, что 8 февраля представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ получили информацию о том, что 7 февраля врач пытался провести реанимационные мероприятия для летнего мужчины, который направлялся на подконтрольную Украине территорию.

"К сожалению, спасти жизнь человеку не удалось", - сообщили в пресс-центре.

Также сотрудники донецкого морга рассказали международным наблюдателям, что 7 февраля к ним было отправлено тело пожилого мужчины. Они добавили, что смерть наступила по естественным причинам.

"Украинская сторона СЦКК заявляет, что искусственное создание длинных очередей, неорганизованность и нервная обстановка в работе блокпостов в холодное время года со стороны российско-оккупационных войск в очередной раз подвергает опасности мирное население, притом, что среди тех, кто ожидает перехода, преимущественно люди преклонного возраста", - заявили в пресс-центре.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что боевики не пустили наблюдателей СММ ОБСЕ до Новоазовска. На блокпосте, который расположен на северном въезде до Новоазовска, на восток от Мариуполя, трое боевиков вооруженных формирований РФ в очередной раз не позволили патрулю Миссии ОБСЕ проехать к центру города и в восточном направлении до границы с РФ.