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На Донбасі активізувалися ворожі снайпери та диверсійні групи, - розвідка

Автор: Марія Кучерявець

Ворожі війська РФ продовжують нарощувати бойові спроможності на Донбасі. Зокрема, окупанти вчаться форсувати водойми для наступальних дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією відомства, в окремих підрозділах з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів були проведені:

  • збори з корегувальниками артилерійського вогню;
  • навчання з розгортанням понтонної переправи та форсуванням водної перешкоди в ході наступальних дій;
  • навчання з бойовою стрільбою артилерійських розрахунків за наступальною тематикою.

Крім того, ворог активізував підготовку до проведення диверсійно-розвідувальних заходів.

Також на передових позиціях окупантів збільшилась присутність особового складу розвідувальних підрозділів та снайперських пар, які "нещодавно пройшли спеціальну підготовку в навчальних центрах на території Ростовської області РФ".

Нагадаємо, бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі три рази за минулу добу і продовжили обстріли сьогодні з ранку.

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