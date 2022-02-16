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Донбас може бути щасливим лише в єдиній та незалежній Україні, - Ахметов

Автор: Наталія Гурковська

Донбас може бути щасливим лише разом із єдиною та незалежною Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву власника SCM Ріната Ахметова під час візиту до Маріуполя.

"Я вже говорив не раз і ще раз скажу: щасливий Донецьк, щасливий Донбас може бути лише в єдиній Україні", - заявив Рінат Ахметов на зустрічі із трудовим колективом металургійних підприємств міста.

За словами Ахметова, SCM зробить усе, щоб Маріуполь розвивався, а у жителів міста була гідна робота, гідна зарплата та щасливе життя.

“Чому я тут, саме сьогодні, 16 лютого? Сьогодні весь світ за нас переживає. Сьогодні всі пишуть та кажуть, що у нас дуже неспокійно, дуже небезпечно та тривожно. Я тут, щоб розділити з вами ці хвилювання та тривогу. У нас з вами одна мета - сильні та успішні підприємства, сильний, красивий, мирний, та успішний Маріуполь, сильна, єдина, незалежна, цілісна та успішна Україна", - заявив бізнесмен.

Як повідомлялося, бізнесмен Рінат Ахметов 16 лютого планує відвідати Маріуполь.

Зазначимо, що у Маріуполі розташовані два металургійні підприємства групи "Метінвест" - Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та "Азовсталь".

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Рінат Ахметов