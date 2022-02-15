ru ua
Вт, 15 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ахметов 16 лютого відвідає Маріуполь

Новость на русском →
Вівторок 15 лютого 2022 07:13
Ахметов 16 лютого відвідає Маріуполь Фото: Рінат Ахметов (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Бізнесмен Рінат Ахметов 16 лютого планує відвідати Маріуполь.

Про це повідомила його прес-секретар Ганна Терехова у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"За моєю інформацією, 16 лютого, в День єднання, Рінат Ахметова буде в Маріуполі", - повідомила Терехова.

Мета візиту Ріната Ахметова до Маріуполя Терехова не уточнила.

Відзначимо, що в Маріуполі розташовані два металургійних підприємства Групи "Метінвест" - Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча і Азовсталь.

Нагадаємо, 14 лютого президент Володимир Зеленський видав указ про створення державного свята під назвою День Єднання. Його будуть відзначати щороку 16 лютого.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рінат Ахметов Маріуполь
NEWS
День єднання, а не нападу. Зеленський видав указ про відзначення 16 лютого
День єднання, а не нападу. Зеленський видав указ про відзначення 16 лютого
DAILY
Бережіть нерви. Що стоїть за панікою на фінансових ринках і коли вона закінчиться
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бережіть нерви. Що стоїть за панікою на фінансових ринках і коли вона закінчиться