Донбас перетворився на конвеєр для російської машини вбивств, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Порошенко підкреслив, що РФ окупувала 7% території України

Президент Петро Порошенко заявив, що Донбас перетворився на конвеєр для російської машини вбивств. Про це він сказав у ході свого виступу на дебатах на Генасамблеї ООН, повідомляє РБК-Україна.

Глава держави підкреслив, що РФ окупувала майже 7% території України.

Дебати Генеральної Асамблеї ООН з пункту порядку денного 67 «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» Опубліковано Петром Порошенком Середа, 20 лютого 2019 р.

"Спершу РФ захопила Крим, потім перетворила Донбас на поле бою, а далі поширила свою агресію на Азовське та Чорне моря і Керченську протоку. Майже 7% території України, включно з Кримом та східними районами Донецької і Луганської областей, наразі окуповані… Протягом п’яти років Москва продовжує направляти регулярні збройні сили та найманців на Донбас. Донбас у буквальному сенсі перетворився на конвеєр для російської машини вбивств", - заявив він.

Президент також назвав кількість загиблих через збройну агресію Росії.

"Збройна агресія РФ забрала життя 13 тис. осіб і більше 28 тис. осіб зазнали поранень. І ця цифра включає також 298 пасажирів рейсу МН17, який був збитий у липні 2014 року російськими військовими з ракетної системи БУК", - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що не існує кризи в України, а є триваюча збройна агресія з боку Росії проти нашої держави.

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