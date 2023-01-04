На Донбассе спецназовцы Нацгвардии за несколько дней уничтожили 12 БМП оккупантов

В Донецкой области спецназовцы Нацгвардии с начала года уничтожили немало российской техники, в том числе БМП и беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Благодаря эффективной работе с использованием аэроразведки, БПЛА и взаимодействия с другими подразделениями сил обороны с начала года уничтожено 12 БМП, которые оккупанты пытаются использовать для прорыва нашей обороны", - рассказали в ведомстве.

В целом с начала года украинские бойцы Нацгвардии уничтожили более 12 единиц бронетехники, 5 единиц автомобильной техники и 2 БПЛА противника.