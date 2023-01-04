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На Донбассе спецназовцы Нацгвардии за несколько дней уничтожили 12 БМП оккупантов

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Донецкая область, Среда 04 января 2023 12:16
На Донбассе спецназовцы Нацгвардии за несколько дней уничтожили 12 БМП оккупантов Фото: на Донбассе спецназовцы Нацгвардии за несколько дней уничтожили 12 БМП оккупантов (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Руслан Гаращенко

В Донецкой области спецназовцы Нацгвардии с начала года уничтожили немало российской техники, в том числе БМП и беспилотники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"Благодаря эффективной работе с использованием аэроразведки, БПЛА и взаимодействия с другими подразделениями сил обороны с начала года уничтожено 12 БМП, которые оккупанты пытаются использовать для прорыва нашей обороны", - рассказали в ведомстве.

В целом с начала года украинские бойцы Нацгвардии уничтожили более 12 единиц бронетехники, 5 единиц автомобильной техники и 2 БПЛА противника.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 720 российских солдат и немало техники, в том числе систему ПВО.

Кроме того, мы писали, что Вооруженным силам Украины, вероятно, впервые удалось захватить российский зенитно-ракетный комплекс С-300.

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