"Донбассэнерго" призывает установить прайс-кепы на европейском уровне

Энергогенерирующая компания "Донбассэнерго" выступает за установление ценовых ограничений на украинском рынке электроэнергии (прайс-кепов) на таком же уровне, как и в Европейском Союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммерческого директора "Донбассэнерго" Олега Ларионова.

Он заявил, что зимой нужно поднимать прайс-кепы, а весной-начале лета они (цены на электроэнергию, - ред.) сами будут маленькими, потому что подключится к работе гидрогенерация и возобновляемые источники энергии (ВИЭ).

Ларионов отметил, что если "Донбассэнерго" не сможет заработать средства на нормальное прохождение этого периода (отопительного периода, - ред.), то у компании просто не будет средств на прохождение следующего отопительного сезона.

"Поэтому я считаю, что нужно повышать (прайс-кепы, - ред.) и повышать на уровень европейский", - подчеркнул он.

Ранее государственное предприятие "Оператор рынка" обратилось в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с просьбой установить прайс-кепы на таком же уровне, как и в Евросоюзе.