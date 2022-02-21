Дональд Трамп запустив власну соціальну мережу

Деякі користувачі заявили про проблеми під час спроби зареєструвати свій обліковий запис. Частина з них отримала повідомлення про те, нібито їх включили в список очікування через великий попит.

Деякий час соціальна мережа була доступна обмеженому колу людей, які взяли участь у тестуванні програми.

Соціальну мережу очолює колишній член Палати представників Девін Нуньєс. Компанія заявляє про свободу слова і планує таким чином привернути увагу користувачів, які вважають, що їх погляди придушуються на популярних платформах.

Повний запуск соціальної мережі запланований до кінця березня.