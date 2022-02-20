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Соціальну мережу Дональда Трампа запустять цієї весни

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Неділя 20 лютого 2022 18:00
Соціальну мережу Дональда Трампа запустять цієї весни Фото: колишній президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Колишній президент Сполучених Штатів Америки готується до релізу власної соціальної мережі. Вона стане доступною вже в березні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Verge.

Соціальну мережу анонсували ще в жовтні 2021 року, а запуск був запланований на 21 лютого, втім, цього не сталося.

Згідно з даними джерела, запуск перенесли на березень, проте точної дати ще немає.

Це друга спроба Трампа створити платформу. Минулого разу він запустив блог, який закрили вже через місяць.

Сьогодні ж соціальна мережа доступна для 500 бета-тестерів. У самого ж Дональда Трампа 317 фоловерів. Не всі тестувальники вирішили підписатися на людину, яка повинна стати рушійною силою платформи.

Аналітики переконані в тому, що аудиторія у соціальній мережі є, проте вона обмежена, а сама ж платформа не зможе боротися з гігантами, як Facebook і Twitter.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні запропонували заборонити соціальну платформу TikTok. Автор створив петицію, яку підписали вже 743 людини. За його словами, додаток сприяє до деградації.

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Дональд Трамп
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