"Додому собі візьміть". В РНБО відповіли Німеччині на ідею розмістити мігрантів в Україні

У Раді безпеки і оборони (РНБО) відповіли на заяву Німеччини розмістити нелегальних мігрантів з Білорусі в Україні. Секретар РНБО Олексій Данілов запропонував німецькій стороні забрати біженців собі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Данілова за підсумками засідання РНБО.

"Ми на РНБО розглядали цю заяву пана (Нільса - ред.) Шміда. У нас є пропозиція до соціал-демократів Німеччини взяти собі додому по два, по три, по п'ять (мігрантів - ред.), якщо мало місця у них в Бундестазі, то нехай беруть собі додому", - сказав секретар РНБО.

За його словами, "з якого переляку" Україна повинна брати до себе мігрантів, якщо ними повинна займатися німецька сторона.

"Дуже дивно, коли німці нам розповідають, що нам з цього приводу робити", - додав Данілов.