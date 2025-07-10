Договорился с США о Газе: Нетаньяху предупредил ХАМАС

По словам Нетаньяху, сейчас правительство Израиля совместно с США работают над тем, чтобы вернуть живых и погибших похищенных, которые до сих пор удерживаются террористами, в обмен на временное прекращение огня с ХАМАС на 60 дней.

"В начале этого перемирия начнется этот переговорный процесс о постоянном прекращении войны. Чтобы этого достичь, должны быть соблюдены наши минимальные условия: у ХАМАСа на останется ни военных, ни управленческих возможностей. Это наши базовые условия", - подчеркнул он.

Глава израильского правительства добавил, что в случае, если этого добиться удастся, "это будет хорошо". В противном случае, ЦАХАЛ применит силу.

"Если за 60 дней это не будет достигнуто, мы добьемся этого другим путем, применив силу нашей армии. То же самое мы сказали по поводу Ирана об устранении ядерной угрозы. Если это удастся сделать в ходе 60-дневных переговоров между США и Ираном - хорошо. Если нет, это будет достигнуто другим путем", - подчеркнул он.