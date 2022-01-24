Домоекономіка: у Раді запропонували змінити податковий статус домогосподарств

Група народних депутатів з фракції "Слуга народу" внесла до Ради проект закону "Про домогосподарство (домоекономіку)". Метою законопроекту є закріплення в українському законодавстві суб’єктності за домогосподарством (домоекономікою) з одночасним забезпеченням податковими та економічними пільгами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект закону №6539.
Законопроектом визначаються принципи формування доходної та витратної частини домогосподарств (домоекономік).
До витратної частини відносяться не лише витрати на ведення підприємницької (економічної) діяльності, а й витрати на утримання кожного члена домогосподарства (домоекономіки) у розмірі не менше соціального прожиткового мінімуму.
Водночас законопроект визначає поняття "соціального трансферту", для отримання якого домогосподарство (домоекономіка) має скласти річну податкову декларацію. Обов’язковість декларування не стосується осіб, що отримують пенсійні виплати та стипендії.
Законопроектом пропонується здійснювати підприємницьку діяльність домогосподарством без реєстрації фізичної особи - підприємця за умови:
До видів підприємницької (економічної) діяльності, що дозволяється провадити без реєстрації фізичної особи - підприємця належать:
В Україні за даними Держстату налічується 14,9 млн домогосподарств. Домогосподарства складаються в середньому із 2,6 осіб. Доходи домогосподарств в залежності від основного джерела доходу складається з: оплати праці, доходів від підприємницької діяльності, доходів від самостійної трудової діяльності та інших доходів. Лише у 0,9% домогосподарств основою доходу є дохід від підприємницької діяльності.
Нагадаємо, за даними Держстату, дві третини українців (67,1%) відносять себе до бідних. Ще 31,9% до небідних, але ще не представників середнього класу.