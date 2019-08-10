В будинку Атамбаєва виявили 11 одиниць вогнепальної зброї

Фото: Алмазбек Атамбаєв (з відкритих джерел)

Правоохоронці провели обшук у будинку Атамбаєва

У будинку екс-президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва правоохоронці виявили 11 одиниць вогнепальної зброї та боєприпаси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ Киргизії.

Як повідомляється, після затримання Атамбаєва правоохоронці провели огляд його будинку в селі Кой-Таш, в ході якого виявили та вилучили різні види вогнепальної зброї і боєприпасів.

Зокрема, вилучена снайперська гвинтівка Драгунова (СВД) з магазином, самозарядний карабін Симонова (СКС), пістолет "Капрал" на основі конструкції пістолета-кулемета, нагородний пістолет "ТТ" з двома магазинами, два пістолети марки "GM-100", карабін, двоствольну рушницю "ТОЗ", рушницю Fabarm, рушницю ZOLI, рушницю PROGRESS.

"Всього вилучено 11 одиниць вогнепальної зброї та боєприпаси. Окрім цього вилучено зброю, відібрану і захоплену у співробітників спецпідрозділу ДКНБ. В даний час в МВС по вилученій зброї проводиться відповідна необхідна криміналістична експертиза", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Атамбаєв був затриманий 8 серпня після дводенного штурму резиденції. Штурм будинку Атамбаєва спецназ почав 7 серпня, однак тоді спроба правоохоронців виявилася невдалою. Прихильники Атамбаєва вийшли до його дому в підтримку екс-президента. В ході першого штурму Атамбаєв відкрив вогонь по спецназу, є постраждалий. На даний момент Атамбаєв затриманий, згідно з рішенням суду він перебуватиме під вартою до 26 серпня.