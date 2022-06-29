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Чи повинні страховики виплачувати за пошкоджене під час війни майно: відповідь НБУ

Фото: заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Серйозним викликом для ринку є страхування воєнних ризиків. Наразі, якщо майно не було застраховане через воєнні ризики, то шкода, завдана йому в результаті воєнних дій, не визнається страховим випадком і не підпадає під покриття дії договору страхування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука.

За його словами, у такому випадку пошкоджене або втрачене майно відновлюватиметься коштом власників.

Таким є стандарт галузі, бо український ринок страхування дуже залежний від міжнародних перестраховиків. Вони є досить консервативними і не завжди готові включати подібні ризики до свого перестрахового покриття, зазначив заступник голови НБУ.

Як показує міжнародна практика, можливими варіантами вирішення цієї проблеми є залучення держави як гаранта, долучення донорів як цільової допомоги (компенсація частини премії, участь у відшкодуванні збитків) тощо, додав Ніколайчук.

"Наразі Національний банк опрацьовує різні варіанти для створення відповідного сегменту страхового ринку", - йдеться в повідомленні.

За оцінкою Національного банку України, втрати фізичного капіталу через війну на початку травня перевищили 92 млрд доларів.

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