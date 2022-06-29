Чи повинні страховики виплачувати за пошкоджене під час війни майно: відповідь НБУ

За його словами, у такому випадку пошкоджене або втрачене майно відновлюватиметься коштом власників.

Таким є стандарт галузі, бо український ринок страхування дуже залежний від міжнародних перестраховиків. Вони є досить консервативними і не завжди готові включати подібні ризики до свого перестрахового покриття, зазначив заступник голови НБУ.

Як показує міжнародна практика, можливими варіантами вирішення цієї проблеми є залучення держави як гаранта, долучення донорів як цільової допомоги (компенсація частини премії, участь у відшкодуванні збитків) тощо, додав Ніколайчук.

"Наразі Національний банк опрацьовує різні варіанти для створення відповідного сегменту страхового ринку", - йдеться в повідомленні.