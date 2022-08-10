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Повинні навчитися поважати кордони: Кулеба закликав ЄС припинити видачу віз росіянам

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Середа 10 серпня 2022 16:07
Повинні навчитися поважати кордони: Кулеба закликав ЄС припинити видачу віз росіянам Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

ЄС та країнам G7 необхідно заборонити видачу віз росіянам. Спочатку вони повинні навчитися поважати міжнародні кордони.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Я закликаю всі країни ЄС та G7 припинити видачу віз росіянам. Президент України Володимир Зеленський цілком правильно наполягає на цьому. Росіяни переважною більшістю підтримують війну в Україні. Їх треба позбавити права перетинати міжнародні кордони, доки вони не навчаться їх поважати", - пише Кулеба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас також закликала влади країн ЄС негайно припинити видавати туристичні візи російським громадянам.

Тим часом естонський МЗС пропонує включити в наступний пакет санкцій ЄС проти Росії заборону на видачу віз.

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