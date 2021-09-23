ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Не повинно непокоїти НАТО: ЄС бажає самостійно вирішувати де розміщувати свої війська

Новость на русском →
Нідерланди, Четвер 23 вересня 2021 15:53
Не повинно непокоїти НАТО: ЄС бажає самостійно вирішувати де розміщувати свої війська Фото: верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європейський союз повинен самостійно діяти та вирішувати де розміщувати власні збройні сили. Відповідна заява не повинна викликати занепокоєння у НАТО, оскільки ЄС є його доповненням, а не альтернативою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля під час інтерв'ю для PBS.

"У нас повинна бути можливість розміщення військ в тій же манері, в якій це роблять американці... Ми повинні бути здатні діяти самостійно в тих ситуаціях, де неможливе втручання США і НАТО", - заявив Боррель.

За словами верховного представника ЄС, розширення військових можливостей Європи не повинно непокоїти НАТО, оскільки, на його думку, вона є доповненням для НАТО, а не його альтернативою.

Зокрема, Боррель похвалив США за операцію з евакуації з аеропорту Кабулу.

"Завдяки вам, вашим військам і вашим військовим стало можливим забезпечити безпеку аеропорту Кабула", — відзначив він.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз НАТО Сполучені Штати Америки
NEWS
Коли закінчиться карантин в Україні: Ляшко озвучив можливі терміни
Коли закінчиться карантин в Україні: Ляшко озвучив можливі терміни
DAILY
Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Акцизи, рента і земля. Кому і на що Рада підвищить податки