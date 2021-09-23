Не повинно непокоїти НАТО: ЄС бажає самостійно вирішувати де розміщувати свої війська

Європейський союз повинен самостійно діяти та вирішувати де розміщувати власні збройні сили. Відповідна заява не повинна викликати занепокоєння у НАТО, оскільки ЄС є його доповненням, а не альтернативою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля під час інтерв'ю для PBS .

"У нас повинна бути можливість розміщення військ в тій же манері, в якій це роблять американці... Ми повинні бути здатні діяти самостійно в тих ситуаціях, де неможливе втручання США і НАТО", - заявив Боррель.

За словами верховного представника ЄС, розширення військових можливостей Європи не повинно непокоїти НАТО, оскільки, на його думку, вона є доповненням для НАТО, а не його альтернативою.

Зокрема, Боррель похвалив США за операцію з евакуації з аеропорту Кабулу.

"Завдяки вам, вашим військам і вашим військовим стало можливим забезпечити безпеку аеропорту Кабула", — відзначив він.