Повинен нести відповідальність: Боррель про виключення патріарха Кирила з санкцій ЄС

Європейський союз прийняв шостий пакет санкцій проти Росії. Патріарх Кирил так й не потрапив до списку обмежень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.

"Релігійні лідери не повинні бути захищені від відповідальності за підтримку путінської війни", - відзначив голова дипломатії ЄС.

Тим часом відкликання патріарха Кирила з шостого пакета є наслідком одностайності щодо прийняття рішень країнами ЄС.

Як відзначив Боррель, заборона 90% імпорту російської нафти завдасть серйозного удару по військовим запасам країни-окупанта.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало усі подробиці шостого пакета санкцій ЄС проти Російської Федерації.

Згідно з виданням Bloomberg, через позицію Угорщини, ЄС так і не вдалося ввести обмеження проти патріарха Кирила.

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