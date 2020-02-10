Частка проблемних кредитів в українських банках впала нижче 50%

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Найбільша частка непрацюючих кредитів зосереджена у державних банках

Обсяг проблемних кредитів (NPL) в українських банках за підсумками 2019 року уперше за останні роки знизився нижче рівня 50% і на 1 січня 2020 року становив 48,4% (-4,5 в.п. за 2019 рік). Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

Як зазначили в прес-службі, якість кредитних портфелів покращилася в банках усіх груп, крім банків із російським капіталом.

За даними НБУ, основними факторами покращення якості кредитних портфелів є:

зростання нового роздрібного кредитування (на близько 30% р/р). Це покращило якість роздрібного портфеля - за 2019 рік частка непрацюючих кредитів у цьому сегменті зменшилася на 11,9 в.п. до 34,1%;

значні реструктуризації кредитного портфеля двома держбанками на суму понад 30 млрд грн за рахунок механізму добровільної фінансової реструктуризації. З урахуванням цих заходів, державні банки (крім "ПриватБанку") скоротили частку непрацюючих кредитів з 55% до 49%;

масштабна робота з очищення портфелів, здійснена іноземними банками шляхом продажу NPLs та списання за рахунок резервів. Частка проблемних кредитів у банках іноземних банківських груп (крім російських) скоротилася з 23,1% до 16%;

зміцнення національної валюти, що призвело до відповідного скорочення гривневого еквіваленту NPLs у іноземній валюті;

"Сьогодні частка проблемних кредитів є все ще високою, проте не створює суттєвих ризиків для фінансового сектору, адже рівень їх покриття резервами перевищує 95%. Попри незначний прогрес, банки повинні й надалі позбуватися непрацюючих активів. У більшій мірі це стосується державних банків, на які припадає три чверті (разом із "ПриватБанком") всіх проблемних кредитів", - зазначила виконуючий обов’язки голови НБУ Катерина Рожкова.

Нагадаємо, за даними агентства Standard & Poor's Global Ratings високий показник проблемних кредитів (52%) визначається перш за все обсягом проблемних кредитів "ПриваБанку", що складають 83% його кредитного портфеля, "що обумовлено тим фактом, що портфель корпоративних кредитів майже повністю складається з кредитів пов'язаним сторонам". При цьому частка проблемних кредитів приватних українських банків становить трохи менше 25%.

Зазначимо, відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у грудні 2019 року в національній валюті становили 35,5% річних, що на 3,6 в.п. вище, ніж у грудні 2018 року (31,9%).