Частка проблемних кредитів в українських банках впала нижче 50%

Найбільша частка непрацюючих кредитів зосереджена у державних банках
Обсяг проблемних кредитів (NPL) в українських банках за підсумками 2019 року уперше за останні роки знизився нижче рівня 50% і на 1 січня 2020 року становив 48,4% (-4,5 в.п. за 2019 рік). Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.
Як зазначили в прес-службі, якість кредитних портфелів покращилася в банках усіх груп, крім банків із російським капіталом.
За даними НБУ, основними факторами покращення якості кредитних портфелів є:
"Сьогодні частка проблемних кредитів є все ще високою, проте не створює суттєвих ризиків для фінансового сектору, адже рівень їх покриття резервами перевищує 95%. Попри незначний прогрес, банки повинні й надалі позбуватися непрацюючих активів. У більшій мірі це стосується державних банків, на які припадає три чверті (разом із "ПриватБанком") всіх проблемних кредитів", - зазначила виконуючий обов’язки голови НБУ Катерина Рожкова.
Нагадаємо, за даними агентства Standard & Poor's Global Ratings високий показник проблемних кредитів (52%) визначається перш за все обсягом проблемних кредитів "ПриваБанку", що складають 83% його кредитного портфеля, "що обумовлено тим фактом, що портфель корпоративних кредитів майже повністю складається з кредитів пов'язаним сторонам". При цьому частка проблемних кредитів приватних українських банків становить трохи менше 25%.
Зазначимо, відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у грудні 2019 року в національній валюті становили 35,5% річних, що на 3,6 в.п. вище, ніж у грудні 2018 року (31,9%).