Частка держсектора в економіці України продовжує скорочуватися

Частка державного сектора в економіці України за перший квартал 2020 року становила 11,8%, Це менше, ніж за 9 місяців 2019 року (12,2%).

Про це повідомляється на сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

Як наголошується в повідомленні, питома вага державного сектора економіки розрахована на підставі показників, наданих Державною службою статистики України.

За даними Мінекономіки, питома вага кількості суб'єктів господарювання державного сектору економіки склала 4,2%.

Крім того, питома вага чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єктів господарювання державного сектору економіки склала 10,2%.

Питома вага середньої вартості необоротних і оборотних активів суб'єктів господарювання державного сектору економіки склала 21,0%.

Нагадаємо, за даними Світового банку, сукупний обсяг ВВП України з ПКС за 2017 рік склав 504,4 млрд доларів, що становить 0,4% світового ВВП.

Як повідомляло РБК-Україна, частка державного сектора в економіці України в першому півріччі 2019 року становила 13%.