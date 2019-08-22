Частка безготівкових операцій з платіжними картками досягла 50%

Фото: коллаж (cybercrime.gov.ua)

Українці активно використовують картки для розрахунків в магазинах та між собою

Частка безготівкових розрахунків операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, у першому півріччі 2019 року зросла на 4,3% до становила 49,4%. Про це повідомляє прес-служба Національного банку України.

За даними НБУ, обсяг безготівкових операцій становив - 823,2 млрд грн, операцій із зняття грошей в банкоматах - 843,7 млрд грн.

Розподіл безготівкових операцій із використанням платіжних карток за підсумками першого півріччя 2019 року свідчить, що за обсягами безготівкових операцій домінують перекази з картки на картку - 40,5%. (на 333,6 млрд грн).

Нагадаємо, що Українські банки станом на 1 липня 2019 року емітували 63,2 млн шт. платіжних карток, що на 6,0% більше, ніж на початок року. Кількість держателів платіжних карток року досягла 42,6 млн осіб. Таким чином кількість платіжних карток в обігу на одного держателя в середньому складала 1,5 шт., активних - 0,9 шт.

Як повідомляло РБК-Україна, держателі платіжних карток українських банків за 2018 рік здійснили 3,9 млрд операцій, що на 26,7% більше, ніж у 2017 році, а їх обсяг збільшився на 35,4% та склав майже 2 877 млрд грн.