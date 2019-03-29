Долар виріс на готівковому ринку євро знизився

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 березня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 27,34 гривень за долар, на покупці виріс на 5 копійок до 27,13 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 30,83 гривень за євро.

Курс покупки долара сьогодні складає 27,00 - 27,20 (26,80 - 27,20 - 28 березня), продажу 27,25 - 27,50 (27,05 - 27,30 - 28 березня) грн за долар. Середній курс покупки долара складає 27,13 (27,08 - 28 березня), продажу - 27,34 (27,29 - 22 березня) грн за долар.

Курс покупки євро складає 30,05 - 30,70 (30,00 - 30,70 - 28 березня), продажу 30,70 - 31,00 (30,70 - 31,00 - 28 березня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,41 (30,38 - 28 березня), продажу - 30,83 (30,86 - 28 березня) грн за євро.

Курс покупки російського рубля складає 2,60 - 4,17 (2,60 - 4,16 - 28 березня), продажу - 4,12 - 5,00 (4,12 - 5,00 - 28 березня) грн за 10 рублів. Середній курс покупки рубля складає 3,88 (3,87 - 28 березня), продажу 4,26 (4,27 - 28 березня) грн за 10 рублів.