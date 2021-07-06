Долар знизився після триденного зростання: курс на 6 липня

Офіційний курс гривні до долара на 6 липня встановлено на такому рівні: 27,2904 гривень за 1 долар (- 0,1217 гривень). При цьому курс долара на 5 липня становив: 27,4121 гривень за 1 долар.

Фото: курс валют на 6 липня (скріншот сайту НБУ)

Таким чином, курс долара перейшов до зниження після того, як минулого тижня зростав протягом трьох днів.

Міжбанк

Вчора на відкритті міжбанку курс долара теж перейшов до зниження і в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок - до 27,35 гривень за долар, в покупці - до 27,32 гривень за долар.



А на закритті сесії долар втратив ще три копійки.

Прогноз на тиждень

Як розповів у коментарі РБК-Україна аналітик Альпарі Вадим Іосуб, на цьому тижні не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанківському ринку може торгуватися близько позначки 27,4 гривень, а готівковий долар в банках - близько 27,2/27,4 гривень.