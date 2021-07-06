Долар знизився після триденного зростання: курс на 6 липня

Український Нацбанк на 6 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,29 гривень за долар. Це на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс гривні до долара на 6 липня встановлено на такому рівні: 27,2904 гривень за 1 долар (- 0,1217 гривень). При цьому курс долара на 5 липня становив: 27,4121 гривень за 1 долар.
Фото: курс валют на 6 липня (скріншот сайту НБУ)
Таким чином, курс долара перейшов до зниження після того, як минулого тижня зростав протягом трьох днів.
Вчора на відкритті міжбанку курс долара теж перейшов до зниження і в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок - до 27,35 гривень за долар, в покупці - до 27,32 гривень за долар.
А на закритті сесії долар втратив ще три копійки.
Як розповів у коментарі РБК-Україна аналітик Альпарі Вадим Іосуб, на цьому тижні не очікується помітної зміни курсу долара до гривні. Долар на міжбанківському ринку може торгуватися близько позначки 27,4 гривень, а готівковий долар в банках - близько 27,2/27,4 гривень.