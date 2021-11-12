Долар різко подорожчав на міжбанку. Євро знову вище позначки 30 гривень

На міжбанківському валютному ринку курс долара 12 листопада 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії зріс у продажу на 14 копійок - до 26,26 гривень за долар, в покупці - до 26,24 гривень за долар. Курс євро у продажу піднявся 8 копійок - до 30,03 гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги закрилися в діапазоні: долар 26,2400 - 26,2600 грн/долар, євро 30,0106 - 30,0335 грн/євро, російський рубль 0,3615-0,3619 грн/рубль.
Відзначимо, 11 листопада торги закрилися в діапазоні: долар 26,1000 - 26,1200 грн/долар, євро 29,9314 - 29,9518 грн/євро, російський рубль 0,3671 - 0,3675 грн/рубль.
Національний банк України (НБУ) на 15 листопада 2021 року підняв офіційний курс до позначки 26,11 гривень за долар. Це ще на одну копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.