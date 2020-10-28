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Долар зростає третій день поспіль: НБУ встановив курс на середу

Автор: Олександр Білоус

Долар дорожчає після зниження минулого тижня

Національний банк України (НБУ) на 28 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,36 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3655 гривень за 1 долар (+0,0303 грн). При цьому курс долара на 27 жовтня становить 28,3352 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає третій день поспіль після зниження минулого тижня.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 27 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії не змінився - 28,35 гривень за долар, курс купівлі - 28,34 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,46 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 27 жовтня довідковий курс на рівні 28,36 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 26 жовтня (28,33 грн/долар).

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Прогноз

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні необхідність платити щомісячні податки буде стимулювати продаж валюти. Це надасть додаткову підтримку курсом гривні до долара.

Офіційний курс гривні до долара на 28 жовтня 2020 року склав 28,36 грн/долар

Прогноз погоди
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