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Долар припинив зростання на міжбанку

Київ, Вівторок 27 жовтня 2020 10:28
Долар припинив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар торгується біля рівня 28,35 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 27 жовтня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії не змінився - 28,35 гривень за долар, курс купівлі - 28,34 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 33,46 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 28,3400 - 28,3550 грн/долар, євро 33,4525 - 33,4645 грн/євро, російський рубль 0,3702 - 0,3706 грн/рубль.

Долар припинив зростання на міжбанку

Відзначимо, 26 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 28,3400 - 28,3550 грн/долар, євро 33,4752 - 33,4929 грн/євро, російський рубль 0,3721 - 0,3724 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 27 жовтня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,33 гривень за долар. Курс на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 27 жовтня встановлено на такому рівні: 28,3352 гривень за 1 долар (+0,0441 грн). При цьому курс долара на 26 жовтня становить 28,2911 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара до гривні зростає другий день поспіль після зниження минулого тижня.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,3 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,2/28,4 грн.

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