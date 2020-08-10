Долар росте до основних валют на тлі напруженості між США і Китаєм

Долар зміцнився в понеділок, 10 серпня, в тому числі по відношенню до євро і швейцарського франка. Інвестори зосередили увагу на фіскальне стимулювання в Сполучених Штатах і напруженості між США і Китаєм напередодні ключових торговельних переговорів 15 серпня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Індекс долара до кошика із шести основних валют, виріс на 1% до 93,532. Індекс долара відновлюється після того, коли в липні він втратив 4%. Долар виріс у п'ятницю після того, як дані про зайнятість заспокоїли деякі побоювання щодо ринку праці США.

Після провалу переговорів у Вашингтоні з приводу наступного раунду фіскального стимулювання, президент США Дональд Трамп підписав у суботу указ, частково відновлює підвищені виплати по безробіттю для десятків мільйонів безробітних американців.

"Трохи стимулів просто краще, ніж взагалі нічого", - сказала аналітик Commerzbank Ту Лан Нгуен.

Зміцнення долара наприкінці минулого тижня також було викликано ескалацією напруженості у відносинах США і Китаю, коли Вашингтон ввів санкції проти високопоставлених гонконгських і китайських чиновників.

В суботу високопоставлені офіційні особи США і Китаю зустрінуться в режимі телеконференції, щоб обговорити реалізацію своєї торгової угоди по першій фазі і, можливо, обговорити взаємні претензії.

Євро впав на 0,2% по відношенню до долара до 1,17605 долара.

Швейцарський франк впав по відношенню до долара на 0,4% до 0,9159.

Нагадаємо, Morgan Stanley 7 серпня заявив, що долар знаходиться на самому високому рівні перепроданості більш ніж за 40 років.

Зазначимо, долар зафіксував найбільше місячне падіння за десятиліття проти кошика шести валют в липні 2020 року.