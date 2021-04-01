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Долар знову росте: НБУ встановив курс на 2 квітня

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 2 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 квітня встановлено на такому рівні: 27,8324 гривень за 1 долар (+0,0098 грн). При цьому курс долара на 1 квітня становить 27,8226 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара зростає після падіння протягом двох днів підряд.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 1 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,84 гривень за долар, курс купівлі до 27,83 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 32,64 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірний ріст курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн.

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