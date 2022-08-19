Долар припинив дорожчати: актуальні курси валют 19 серпня

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 серпня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 40,35 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 41,05 гривень за євро, курс злотого виріс на 5 копійок до 8,85 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого становить:
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 19 серпня становить 37,2177 гривень за євро (+0,0439 гривень).
Нагадаємо, голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин заявив, що на міжбанківському валютному ринку попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків продовжує перевищувати пропозицію. Минулого тижня чистий попит клієнтів банків збільшився на 10%
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