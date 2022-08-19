Долар припинив дорожчати: актуальні курси валют 19 серпня

В обмінних пунктах України сьогодні, 19 серпня 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 40,35 гривень за долар. Курс євро виріс на 5 копійок до 41,05 гривень за євро, курс злотого виріс на 5 копійок до 8,85 гривень за злотий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить: купівля - 39,50 грн (39,50 - 18 серпня)

продаж - 40,35 грн (40,35 - 18 серпня) за долар. Середній курс євро становить: купівля - 39,90 грн (39,90 - 18 серпня),

продаж - 41,00 грн (41,00 - 18 серпня) за євро. Середній курс злотого становить: купівля - 8,35 грн (8,35 - 18 серпня),

продаж - 8,85 грн (8,80 - 18 серпня) за злотий. Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривень за долар (діє з 21 липня). У той же час курс євро на 19 серпня становить 37,2177 гривень за євро (+0,0439 гривень).