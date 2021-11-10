Долар перейшов до зростання. НБУ встановив курс на 10 листопада

Національний банк України (НБУ) на 10 листопада 2021 року підняв офіційний курс до позначки 26,09 гривень за долар. Це на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ .

Офіційний курс гривні до долара на 10 листопада встановлено на такому рівні: 26,0927 гривень за 1 долар (+0,0121). При цьому курс долара на 9 листопада становив 26,0806 гривень за 1 долар.

Фото: курси валют на 10 листопада (bank.gov.ua)

Зазначимо, курс продовжує триматися на мінімальних значеннях більш ніж півтора року.

Фото: динаміка курсу гривні до іноземних валют

Міжбанк

На відкритті міжбанківського валютного ринку 10 листопада 2021 року долар у продажу опустився до позначки 26,08 гривень, в покупці до 26,06 гривень за долар. На цих позначках американська валюта торгувалася протягом дня, але на закритті долар у продажу додав одну копійку.

Прогноз

Старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб розповів РБК-Україна, що на цьому тижні очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Зокрема, долар на міжбанку може торгуватися на позначках близько 25,95 гривень, а готівковий долар у банках - близько 25,9/26,1 гривень.