Долар почав дешевшати: актуальні курси валют в Україні на 15 липня

В обмінних пунктах України сьогодні, 15 липня 2022 року, курс долара у продажу впав на 10 копійок до 37,30 гривень за долар. Курс євро впав на 20 копійок до 37,35 гривень за євро, курс злотого знизився на 5 копійок до 7,85 гривень за злотий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
Курси долара і євро фактично зрівнялися, а в деяких банках долар вже коштує дорожче, ніж європейська валюта.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні становить:
Середній курс євро становить:
Середній курс злотого становить:
Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 29,2549 гривень за долар (діє з 24 лютого). У той же час курс євро на 15 липня становить 29,2754 гривень за євро (-0,1740 гривень).
Зазначимо, за даними НБУ, падіння курсу євро до долара не зробить істотного впливу на обсяг валютної виручки від українського експорту, оскільки курс зараз грає другорядну роль.
Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.